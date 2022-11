Les chevaliers 3322 de Danville solliciteront la générosité le 27 novembre prochain

Danville —Les chevaliers de Colomb du conseil 3322 de Danville, solliciteront une fois de plus la grande générosité de la population le dimanche 27 novembre prochain, dans la cadre de la traditionnelle guignolée. Les valeureux bénévoles seront donc installés au Carré où des points de collectes de dons seront érigés aux diverses intersections entre 7h30 et midi. De plus, de 8h00 à 16h, il sera aussi possible pour les gens de se rendre directement à la salle du conseil sur la 1re avenue, afin d’y apporter leurs dons. L’organisme désire rappeler que l’ensemble des contributions recueillies seront remises aux familles dans le besoin de la communauté, afin que ces derniers puissent passer une période des fêtes à l’abri de la faim. Les membres des chevaliers de Danville désirent remercier les automobilistes pour leur prudence et leur diligence envers les bénévoles lors de la période de collecte, ainsi que les citoyens de Danville et de la région pour leur grande générosité.