Négociations du secteur public: les enseignants revendiquent une tâche allégée

Dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective, les enseignants de la CSQ revendiquent des modifications à la composition des classes et un allègement de leur tâche.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui fait partie du front commun, avait déposé ses demandes communes, vendredi dernier, notamment sur les salaires et la retraite. Lundi, ses fédérations qui représentent les enseignants, les professionnels et les employés de soutien ont déposé à Québec leurs demandes dites sectorielles, à savoir celles qui concernent les conditions de travail comme la composition des classes.

Ainsi, les enseignants demandent d'ajuster la taille des groupes, de revoir la composition des classes et d'alléger la tâche des enseignants pour qu'ils puissent se concentrer sur l'enseignement proprement dit.

Les employés de soutien scolaire, quant à eux, revendiquent la création de plus de postes à temps complet, la fin des horaires brisés et une valorisation de leurs emplois.

Les professionnels de l'éducation, de leur côté, revendiquent une amélioration de leurs conditions d'exercice, afin de parvenir à pourvoir les postes vacants, notamment. Leur fédération rapporte que 500 postes de professionnels seraient vacants dans les centres de services scolaires. Et le recours au secteur privé est de plus en plus fréquent, affirme-t-elle.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne