La Table des MRC du Centre-du-Québec procède à la nomination d’une directrice générale

Centre-du-Québec - La Table des MRC du Centre-du-Québec est heureuse d’annoncer la nomination d’Emanuelle Jean au poste de directrice générale. Celle-ci sera à la tête de la structure administrative qui permettra de coordonner de multiples initiatives régionales importantes.

Mme Jean aura pour mandat de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la Table en plus d’assurer le suivi des priorités politiques régionales auprès des ministères concernés.

Elle possède un baccalauréat en administration des affaires, profil innovation, entrepreneuriat et développement des affaires ainsi qu’un diplôme d’études supérieur de 2e cycle en gestion stratégique de projets. Elle cumule plus de trois années d’expérience auprès de la Table des MRC en tant que coordonnatrice des chantiers de la Démarche régionale de codéveloppement et comme gestionnaire de la Démarche régionale de codéveloppement. Son excellente maîtrise des dossiers régionaux et son leadership a fait d’elle la candidate idéale pour le poste.

« La Table des MRC du Centre-du-Québec est un lieu de concertation exceptionnel. Non seulement elle accroit notre rapport de force et notre notoriété à l’échelle provinciale et nationale, mais elle favorise également la réalisation de projets porteurs et d’envergure pour l’ensemble de notre belle région. Emanuelle jouera un rôle de gestion et d’accompagnement très important afin de réaliser nos ambitions régionales », a souligné Antoine Tardif, président de la Table des MRC.

« Le Centre-du-Québec est en forte croissance, tant sur le plan démographique qu’économique. Il est essentiel de travailler ensemble pour saisir les opportunités qui se présentent dans notre région. La Table des MRC est un outil incontournable pour y parvenir. Emanuelle connaît particulièrement bien nos enjeux régionaux. Elle sera en mesure de contribuer dès maintenant à l’avancement de tous nos projets », a poursuivi Lucie Allard, vice-présidente de la Table.

« Je crois sincèrement que c’est par son esprit de collaboration que notre région continuera de se démarquer des autres. Je suis heureuse d’avoir l’opportunité de mettre en œuvre les travaux de structuration de la Table des MRC et d’ainsi contribuer à répondre à sa mission soit ; dynamiser, structurer et promouvoir le Centre-du-Québec », a conclu Emanuelle Jean.