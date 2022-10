Geneviève Giasson ambassadrice au Rendez-vous national

Val-Saint-François — Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val Saint-François, agira comme ambassadrice lors des états généraux du Collectif des partenaires en développement des communautés qui se dérouleront à Montréal du 31 octobre au 4 novembre 2022.

Le Rendez-vous national réunira 350 participants en formule virtuelle et en présence au Conseil des arts de Montréal, afin de se pencher sur le développement des communautés de demain à travers une programmation diversifiée.

Dans ce cadre, le mardi 1er novembre, Mme Giasson livrera la conférence « Un territoire en action : petite histoire de la MRC du Val Saint-François. Son message aborde les thèmes de la culture de concertation de la MRC (incluant la consultation citoyenne), des enjeux liés au territoire (dimension, pôles urbains/agglomérations rurales, respect des spécificités) et de l’arrimage des différentes planifications (et plans d’action sur le territoire) sociales, culturelles, économiques et environnementales.

« Le niveau municipal dispose de leviers qui font une différence concrète et l’approche du développement des communautés m’inspire grandement pour faire face aux besoins et aux enjeux de ma MRC. C’est pourquoi j’ai décidé de m’engager dans les travaux des états généraux du développement des communautés », mentionne Mme Giasson.

Partout à travers le Québec, des territoires se sont mobilisés autour d’une grande démarche collective. Ce tour d’horizon, débuté en 2021, aura permis un regard croisé de tous les secteurs d’une communauté.

Dans la région, au préalable, en septembre, plus de 125 acteurs du milieu s’étaient donné rendez-vous à Saint-Camille à l’invitation de l’Observatoire estrien du développement des communautés.

« C’est à partir d’initiatives communes et collaboratives que les réponses peuvent émerger. L’époque du travail en silo est révolue. Nous créerons, ensemble, un Québec fort et inclusif en mettant l’expertise de tous en commun : les citoyens, les secteurs communautaire, économique, culturel, environnemental, municipal… ainsi que les bons leviers », soutient Nadia Cardin, coordonnatrice du Collectif des partenaires en développement des communautés

Partout au Québec, des citoyens et de nombreux acteurs issus de tous les secteurs travaillent de concert avec succès afin de répondre aux enjeux de leurs milieux. Ces démarches collaboratives sont nécessaires, mais doivent aller plus loin pour contribuer davantage au développement des communautés.