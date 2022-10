Travaux publics : Alex Lehoux-Arel de Richmond gagne le prix Relève

Richmond — Alex Lehoux-Arel, directeur des travaux publics, parcs et immeubles à la Ville de Richmond, a gagné sur la scène provinciale le prix Relève en travaux publics 2022.

Ce prix a été décerné lors du congrès annuel de l’Association des travaux publics du Québec qui s’est tenu à Lévis le 19 octobre dernier.

« Nous sommes fiers de compter Alex au sein de notre équipe ainsi que de son cheminement depuis son entrée en fonction. Nous le félicitons pour la reconnaissance qui lui échoie contribuant, du même coup, au rayonnement de la municipalité », a souligné le maire de Richmond, Bertrand Ménard.

M. Lehoux-Arel est entré en fonction au poste de directeur du Service des travaux publics, parcs et immeubles en juin 2019. Malgré le peu d’expérience qu’il détenait à son embauche, la direction et les membres du conseil municipal ont décidé de faire confiance au potentiel qu’offrait M. Lehoux-Arel.

Dès son entrée en fonction, il a su démontrer ses capacités à gérer le Service avec professionnalisme et effectuer un travail de qualité. Son sens de l’organisation et de la planification de même que sa gestion des chantiers ont permis la réalisation de travaux d’envergure.

Il a grandement contribué à la gestion et à la supervision de réfection des infrastructures de six rues de la municipalité. Il a également, en collaboration avec les techniciens en eaux, procédé à la mise aux normes des usines d’eau potable et de traitement des eaux usées. Grâce à diverses formations qu’il a reçues, il a su transmettre à son équipe une expertise qui permet aujourd’hui à la municipalité de réaliser des économies puisque certains travaux sont effectués à l’interne.

Il est activement engagé, depuis plus d’un an, au sein de l’Association des travaux publics du Québec. C’est à ce titre qu’il contribue à la promotion des travaux publics, notamment avec l’initiative FièrementTP de même qu’à titre de président du comité organisateur de la conférence-neige 2023 qui se tiendra à Saint-Hyacinthe.

M. Lehoux-Arel était en lice pour ce prix au côté de Noémie Germain, cheffe de division — planification et gestion de projets à la Ville de Dunham.