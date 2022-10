Les 29 et 30 octobre, place au Festival des Oiseaux migrateurs

Danville —Les 29 et 30 octobre prochain, le site de l’étang Burbank de Danville deviendra l’hôte du Festival des Oiseaux migrateurs 2022.

Organisé par la Corporation de l’étang Burbank, l’évènement rassemble chaque année un bon nombre de visiteurs et passionnés d’oiseaux, au cœur même d’un environnement enchanteur. En plus de courir la chance d’assister à des envolées de Bernaches et d’Oies blanches, les personnes présentes pourront bénéficier d’une programmation fort intéressante et diversifiée tout au long de la fin de semaine.

« Nous avons une programmation qui saura certainement plaire à toute la famille. Nous aurons notamment des ateliers-conférences offerts par l’organisme QuébecOiseaux, une mini-exposition en continu du musée de la Nature et des sciences de Sherbrooke, des spectacles musicaux avec comme artistes invités, l’auteur-compositeur et interprète, Charles Landry, de même que le groupe Love U2, hommage à U2. De plus, le samedi à 13 h, nous procéderons à l’inauguration officielle de la sculpture du Grand Héron une œuvre réalisée par M. Indra Singh. Une spectaculaire démonstration d’oiseaux de proie vivants sera à également l’horaire lors de la journée du dimanche. », de confier M. Benjamin Laramée, président de la Corporation.

Ce dernier ajouta également que le volet familial sera une fois de plus très bien représenté cette année, avec une multitude d’activités pour les enfants telles que bricolages, animations, maquillages, chasse aux bonbons dans les sentiers et bien plus. Des kiosques d’artistes et artisans locaux seront également sur places.

Feu extérieur, point de vente de bières et rafraîchissements, de même qu’un service de repas chauds, cafés, tisanes et viennoiseries seront aussi disponibles au public lors des deux jours de l’évènement.

Il est à noter que si l’ensemble des sentiers sont accessibles, la Corporation désire rappeler aux visiteurs que certaines passerelles et tourelles sont malheureusement fermées ou partiellement fermées actuellement pour cause de réparations. Le festival des Oiseaux migrateurs est rendu possible grâce à l’implication de nombreux partenaires tels que notamment la Ville de Danville, Cascades, le député de Richmond M. André Bachand, Alliance Magnésium, Desjardins et JN Auto.com.