Lancement de la campagne du Coquelicot de la Légion canadienne

Windsor-Danville —Le vendredi 28 octobre marquait le lancement officiel de la campagne du coquelicot 2022 de la filiale 041 Danville-Windsor de Légion royale canadienne.

Ainsi, jusqu’au 11 novembre prochain, des coquelicots seront distribués gratuitement à l’ensemble des personnes désireuses d’arborer à la boutonnière, ce symbole de souvenir et d’engagement concret, envers les vétérans et tous ceux qui ont fait sacrifice de leur vie au profit de notre liberté.

Selon des informations recueillies auprès de l’agent de liaison médias pour la filiale 041, il sera possible de se procurer des coquelicots à plusieurs points de services dans la région, dont notamment à Windsor, Danville et Val-des-Sources.

De manière plus concrète, les gens pourront se rendre du côté de l’hôtel de ville de Windsor, à Danville des plateaux de coquelicots seront accessibles au bureau de poste, au Bistro du Coin, ainsi qu’au Club de curling. Pour ce qui est de Val-des-Sources, le point de distribution sera érigé à La Mine Espace collaborative, dont les bureaux sont situés au 263 de la 1re avenue.

Bien que le coquelicot soit distribué gratuitement, il est important de mentionner que la Légion accepte avec gratitude les dons effectués au Fonds du coquelicot.

« Grâce à vos dons au Fonds du coquelicot de la Légion, il est possible d’apporter un soutien et une aide financière aux vétérans, y compris les membres des Forces armées canadiennes et à leur famille dans le besoin. Entre autres, pour les aider financièrement pour de la nourriture, les coûts du chauffage, les vêtements, certains médicaments, des équipements ou des appareils médicaux, un abri ou de l’aide d’urgence (Old Brewery Mission, Maison du Père). Pour le Financement de programmes de transition pour vétérans qui sont directement liés à la formation, l’éducation et aux besoins en soutien des vétérans. Des bourses d’études à leurs enfants, la popote roulante locale, ainsi que l’appui aux unités de cadets. », mentionnait le communiqué officiel, émit par la filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne.