4 jours pour découvrir des véhicules industriels rares

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier organise l’événement Des engins méconnus : géants de la forêt du 8 au 11 septembre.

Découvrez des véhicules industriels sortis de la réserve du Musée et habituellement inaccessibles au public ! Réunis pour la première fois et liés par une même thématique, voyez 8 géants de la forêt. Jeux et conte seront également au programme.Vous connaissez les HDW, TN, TD ou VFB ? Ce sont tous des véhicules utilitaires conçus par Joseph-Armand Bombardier qui ont contribué au transport en terrains difficiles et à l’avancement de l’industrie forestière.

Dans le but de répondre aux besoins de cette industrie, l’inventeur saisit les opportunités ; de 1941 à 1964, il conçoit, modifie, adapte et améliore ses véhicules. Fasciné par l’exploitation forestière, il a voulu simplifier le travail des ouvriers, ce qui le pousse à concevoir une gamme de véhicules industriels polyvalents, performants et efficaces.

De plus, en partenariat avec le Village québécois d’antan, découvrez les outils forestiers utilisés avant l’invention de gros véhicules utilitaires tels que : haches, scies, godendard et traîneau. Le samedi et dimanche de 11 à 17 h, des jeux d’antan seront aussi organisés afin de divertir toute la famille !

Essayez des jeux comme le gruyère, le passe-trappe ou encore les valseuses. Aussi, écoutez un conte de bûcheron le samedi à 15 h, narré par le conteur Marc-André Fortin. Retrouvez le quotidien légendaire des bucherons et des draveurs, ces hommes des bois, au nord du nord du village de LaTuque, entre le bois et la rivière.