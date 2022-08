Décès de l’ancien maire de la municipalité des Trois-Lacs, M. Julien Vachon

Val-des-Sources — Triste nouvelle, alors que l’on nous apprend le décès de l’ancien maire des Trois-Lacs, M. Julien Vachon, survenu le vendredi 12 août dernier à l’âge de 94 ans.

M. Vachon aura œuvré à titre de conseiller durant une douzaine d’années, avant d’être élu maire de la municipalité et d’occuper le poste pendant plus de 25 ans. Parmi les faits d’armes de l’homme politique, on se rappellera particulièrement sa détermination et son implication soutenue, afin de préserver la qualité du plan d’eau des Trois-Lacs, ainsi que de la mise en place du réseau d’égout.

« Au tournant des années 1980, il était déjà proactif et l’un des rares à se soucier autant de la préservation des plans d’eau. », souligne son neveu Mario Pellerin. Mentionnons également que ce dernier avait d’ailleurs pris le relais de son oncle à la mairie, suite au retrait de la vie politique de M. Vachon, et ce, jusqu’à la fusion des Trois-Lacs avec la ville d’Asbestos en l’an 2000.

Certes un bel héritage demeure de son passage dans le monde municipal. « … il suffit de penser à toutes ses années d’implication à titre de préfet suppléant à la MRC, de même que le fait d’avoir travaillé à l’époque au dossier du déneigement à forfait des petites rues secondaires du village, qui jusque-là, étaient déblayées manuellement à la souffleuse par les résidents. », a poursuivi M. Pellerin.

Homme de terrain et grand amoureux de son petit coin de pays, M. Vachon aura demeuré aux Trois-Lacs la majeure partie de sa vie, avant d’aller s’installer pendant quelques années en résidence à Val-des-Sources et plus récemment au centre d’hébergement Wales de Cleveland, près de Richmond.

La famille recevra les témoignages de sympathie, le samedi 3 septembre prochain entre 10 h 30 et 13 h 30, au Centre Funéraire Dupuis, 550 1re Avenue à Val-des-Sources. Une courte cérémonie suivra directement sur place à compter de 14 h.

Le journal Actualités-L’Étincelle désire offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Vachon.