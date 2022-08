Le Festival des Gourmands en route vers sa 43e édition

Val-des-Sources — Du 18 au 21 août prochain, la ville de Val-des-Sources vibrera au rythme de la 43e édition du populaire Festival des Gourmands.

Présentée sous le signe de la continuité, la programmation de cette année offrira une fois de plus une gamme d’activités des plus intéressantes pour les visiteurs.

Tout d’abord, les festivaliers pourront compter sur le retour de la toujours très courue Place de la Gourmandise. Où on retrouvera plus de 11 kiosques de nourriture, administrés par des personnes des milieux communautaires et privés, qui sauront assurément combler tous les appétits.

Afin d’amuser petits et grands, le plateau Banque Nationale accueillera de nouveau le prisé secteur des manèges, avec la présence des amusements Fun Show.

Particularité, s’il en est une cette année, le défilé des aoûtiens se déroule le samedi plutôt que le vendredi et il se tient à compter de 14 h 30.

Pour ce qui est des amateurs de musique, ces derniers ne seront pas en reste avec des prestations confirmées de Justin Boulet et Breen Leboeuf le vendredi. Alors que la grande scène sera le théâtre du spectacle du très attendu Matt Lang lors de la soirée du samedi.

Plusieurs autres groupes et formations musicales viendront également agrémenter l’ambiance du Festival lors de chacune des journées de l’évènement.

« Nous sommes très heureux de la programmation de notre 43e édition. Nous croyons sincèrement que l’ensemble des visiteurs pourront bénéficier de moments très agréables. Il est certain que pour être en mesure de produire un tel évènement d’année en année, il est primordial de pouvoir compter sur l’engagement et l’appui de nombreux partenaires. Mentionnons notamment, la ville de Val-des-Sources, Banque Nationale, Maxi de Val-des-Sources, ABS, Pieuxxtrême, A.L.Tech, Desjardins, Coors Light, Englobe, Coop Métro Plus, Home Hardware-Paradis et Frères de même que le concessionnaire automobile JN Auto. Mentionnons d’ailleurs que ce dernier revient pour une seconde année avec la commandite du grand prix de la fin de semaine, soit un bon d’achat d’une valeur de 10 000 $. À ceux-ci il est également très important de souligner le précieux apport de Patrimoine Canada et de Tourisme Québec. », de relater M. Jacques Benoit, président 2022 du Festival des Gourmands.

Ce dernier peut compter sur l’appui indéfectible des membres du comité, Jean-Pierre Boyer (Vice-Président), Lizanne Poulin (Billetterie et Place de la Gourmandise), Amélie Dubois (Parade) et René Collard (coordonnateur). Ainsi que sur les centaines de bénévoles qui viendront les soutenir lors de la réalisation de cette 43e édition.