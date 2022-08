Incendie majeur à Val-des-Sources : les analyses se poursuivent

Val-des-Sources - Bien des questions demeure encore à répondre dans le dossier de l’incendie qui a complètement détruit deux résidences de la rue Letendre à Val-des-Sources le 29 juillet dernier. Des analystes se poursuivent donc afin de connaître le plus exactement possible la source d’ignition, ainsi que tout ce qui englobe les points de vue légaux entourant la manipulation et l’entreposage du propane à cet endroit.

« Pour analyser adéquatement les circonstances d’un incendie mettant en cause du propane, il faut non seulement prendre en compte l’emplacement, mais également le débit de fuite du gaz estimé, ainsi que les sources possibles d’allumages, ce sont-là quelques-unes des données essentielles à prendre en compte. », de mentionner a prime à bord le Directeur du Service incendie de Val-des-Sources, M. Alain Chainé.

Rappelons que selon certaines informations véhiculées, une mauvaise manipulation pourrait être à l’origine du brasier.

« Il était 16 h 30 lorsque nous avons reçu un appel pour un incendie de forte amplitude sur la rue Letendre. À notre arrivée sur les lieux, nous avons tôt fait de constater la puissance des flammes, ainsi que la présence de bonbonnes de propanes. Or, épaulée notamment par la sureté du Québec, une évacuation massive a dès lors été demandée, et ce, dans un imposant périmètre de sécurité totalisant plus de 800 m². », de poursuivre M. Chainé.

Ce dernier mentionna que le feu, semblant avoir pris naissance au niveau du garage, s’est rapidement propagé à la résidence principale, avant de s’étendre à une maison voisine par la suite en raison des forts vents qui sévissaient à ce moment. L’alarme générale aura nécessité l’intervention de 24 pompiers de Val-des-Sources, ainsi que cinq autres venus en relève de la caserne de Danville.

« Notre travail n’était vraiment pas évident, car on entendait des séries d’explosions et nous ne pouvions attaquer le brasier par mesure de sécurité. Notre travail fut défensif et consista essentiellement à limiter le plus possible la propagation, dont notamment à une troisième résidence, où les efforts des membres de l’équipe ont porté fruit, alors que les dégâts furent somme toute mineurs. », conclut le directeur de la caserne 43.

On ne rapporte fort heureusement aucune perte humaine lors de l’incident. Toutefois, une dame a dû être transportée dans un centre hospitalier de la région pour y soigner des blessures sérieuses, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Étant donné la nature du dossier, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a dépêchée un inspecteur sur place au cours de la semaine dernière, afin de faire la lumière sur des questions entourant l’entreposage et la manipulation de propane en milieu résidentiel.