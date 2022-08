Un autre beau succès pour le Slackfest de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Selon les rapports officiels, ce sont près de 2000 personnes qui ont visité la Place de la Traversée au cours de la fin de semaine des 29 et 30 juillet dernier, dans le cadre de la quatrième édition du populaire Slackfest de Val-des-Sources.

Cet évènement haut en couleur et pour le moins hors du commun aura une fois de plus fait le plaisir de toute la famille et su rassembler les amateurs, à l’aide d’une programmation festive et diversifiée.

On rapporte que parmi les points forts du week-end, il y a eu la zone d’initiation à la slackline, elle qui fût pleinement sollicitée tout au long de l’évènement.

Le spectacle interactif et familial du duo Les Débalancés formé des amuseurs publics Johnny et Rozy, aura également su capter l’attention des petits et grands, alors que les performances musicales furent toujours aussi courues, dont notamment celle de l’artiste Georgette, elle qui était en prestation en fin de soirée le samedi.

Initiations, découvertes, démonstrations professionnelles et compétition de vitesse sur slackline, ne sont là que quelques-unes des activités proposées tout au long des deux jours d’activités, par le comité organisateur et sa trentaine de précieux bénévoles.

Le site enchanteur de la Place de la Traversée accueillait également des marchands locaux venus, faire découvrir leurs produits aux visiteurs des lieux.

« Chaque année, de plus en plus d’adeptes de la slackline se rendent au Slackfest de Val-des-Sources. Nous sommes fiers de participer à l’évolution et au développement de cette pratique sportive », indique Dany Bouchard, coorganisateur.

« C’est une fierté pour la Ville de Val-des-Sources d’accueillir le Slackfest. C’est un événement unique et rassembleur. Je suis d’autant plus heureux qu’il se déroule à la Place de la Traversée, ce qui permet de mettre en valeur notre puits minier, mais également nos marchands locaux », ajoute pour sa part, le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.

Les organisateurs du Slackfest annoncent déjà le retour du populaire événement en 2023.