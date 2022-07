Un lendemain de tempête difficile dans le secteur des Trois Lacs de Val-des-Sources

Val-des-Sources (RL) —Un corridor de tempête aura causé de lourds dommages dans le secteur des Trois Lacs à Val-des-Sources en matinée hier. Il était environ 11 h jeudi matin, lorsque de forts vents se sont levés, brisant et/ou déracinant une série d’arbres sur leur parcours, endommageant du même coup des résidences, ainsi que des lignes électriques, laissant par conséquent la population du secteur sans courant depuis.

« On peut facilement parler de plus d’une quarantaine d’arbres touchés dans un corridor bien précis, qui s’étend du boulevard Larochelle jusqu’au camping l’Oiseau bleu, près du Club de chasse et pêche. Nous avons reçu un premier appel signalant un arbre tombé sur une ligne électrique, mais rapidement d’autres appels similaires sont entrés à la centrale et lorsque nous sommes arrivés sur place, force est d’admettre que la situation était beaucoup plus importante qu’anticipée au départ. Une équipe de 10 pompiers du service de protection incendie de Val-des-Sources, a été sur place avec des scies à chaînes jusqu’à 18 h hier soir, afin de sécuriser les lieux au maximum et de s’assurer de déblayer les chemins pour laisser libre accès aux camions d’Hydro-Québec. » De commenter le directeur de la caserne 43, M. Alain Chaîné.

« On reprend tranquillement le dessus ce matin et l’heure est au nettoyage, fort heureusement on ne déplore que des dommages matériels. », mentionne pour sa part le maire de la municipalité, M. Hugues Grimard.

Ce dernier souligna le niveau d’entraide des gens de l’endroit, eux qui continuent de se serrer les coudes, afin de traverser tant bien que mal, ce lendemain de tempête pour le moins difficile. Au moment d’écrire ces lignes vendredi matin, l’électricité n’avait toujours pas pu être rétablie dans le secteur.