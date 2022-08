MRC des Sources - Le Hub d’innovation des Sources inclut quatre tiers lieux situés dans la région des Sources : Le BEAM, le Pôle de littératie numérique, le Gym A21 et la Mine. Chacune de ces composantes a sa raison d’être et permet de catalyser le caractère créatif de notre population.

Le BEAM

Établi à Saint-Adrien depuis 2018, le Bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia (BEAM) est un noyau créatif qui rassemble les différents professionnels de l’audiovisuel. La mission de cet OBNL est de contribuer au développement des artisans en unifiant leurs forces et leurs compétences. Le BEAM désire être la référence estrienne dans les domaines de l’audiovisuel et du multimédia afin de desser­vir et de répondre aux besoins d’une clientèle nationale et internationale.

L’organisme compte déjà plus de 150 membres à son actif ainsi que plusieurs réalisations et productions audiovisuelles d’envergure. Il attire des productions d’ailleurs et permet aux artisans du milieu de créer du contenu dans leur propre région. Le BEAM est aménagé dans une ancienne église et compte des espaces de travail partagé, des studios d’enregistrement sonores et un prestigieux studio aménagé dans le jubé, unique au Québec.

Le BEAM a créé un réel sentiment d’apparte­nance chez les artisans puisqu’ils se sentent maintenant soutenus et encadrés par une collectivité.

1606 Rue Principale, Saint-Adrien

La Mine, Espace collaboratif

La Mine, Espace collaboratif, se positionne comme un espace collaboratif de travail destiné aux entrepreneurs, aux télétravailleurs et aux travailleurs autonomes. Cette entreprise établie à Val-des-Sources vise à favoriser un environnement de travail professionnel et abordable, tout en apportant aux usagers un réseau d’échanges et de collaboration qui contribue à briser l’isolement associé à ce mode de travail.

Il s’agit d’un espace de travail partagé pour les entreprises et un lieu qui favorise le réseautage.

La Mine travaille en collaboration et en complémentarité avec les autres composantes du Hub d’innovation des Sources.

Le Gym A21

Avec le Gym A21, la MRC souhaite mettre en place un espace créatif et d’innovation durable, accessible à tous. Situé dans un ancien gymnase d’école à Val-des-Sources, ce lieu ancre spatialement l’intelligence collective de notre région.

Le Gym A21 est un lieu de rencontre et de travail entre les entreprises, la population, les élus, les organismes sociaux et les autres acteurs du milieu. C’est un espace qui favorise la créativité et les maillages inusités, et qui permet l’inventivité, le développement de partenariats et la performance économique. Le tout au service du bien-être de notre communauté.

À travers sa programmation (groupes de discussion, formations, conférences et ateliers), le Gym A21 est conçu pour rassembler autour de réflexions communes, jouer avec les idées et développer des projets structurants.

309, rue Chassé, Val-des-Sources

Pôle de littératie numérique

Basé à Saint-Camille, Le P’tit Bonheur œuvre au développement numérique de la région en déployant des projets qui permettent l’appropriation des outils numériques dans un but d’inclusion sociale.

Le P’tit Bonheur, espace intergénérationnel de rencontres à vocation communautaire et culturelle, a acquis, en 30 ans, une grande expertise numérique. Comme avancées technologiques, on note, entre autres, l’acquisition d’internet très haut débit et de la station SCENIC (téléprésence), la webdiffusion, la formation numérique et la transformation de l’église de Saint-Camille en centre de congrès multifonctionnel.

162, rue Miquelon, Saint-Camille