Près de 1,5 M$ pour le réseau cyclable dans la MRC du Val-Saint-François

Val-Saint-François – Le préfet de la MRC du Val-Saint-François, M. Luc Cayer, confirme la concrétisation d’une entente de 1 465 904 $ avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour le développement de son réseau cyclable.

Le projet vise à encourager la pratique du vélo sur tout le territoire de la MRC grâce à son réseau cyclable de qualité et bien connecté aux autres. L’un des objectifs est de promouvoir l’usage de ce mode de transport actif en augmentant l’intérêt et l’engagement de la population envers celui-ci. À l’aide de différentes expériences comme l’organisation d’événements vélo-gourmands, la MRC souhaite accroître la place de cette activité dans son développement socioéconomique. La bonification de l’offre récréotouristique s’appuiera également sur le potentiel agrotouristique de la région, sur ses attraits culturels ainsi que sur ses magnifiques paysages.

La participation du MAMH s’élève à 1 217 420 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La MRC du Val-Saint-François y alloue, quant à elle, une somme de 248 484 $.

« Cette aide financière permettra à la MRC du Val-Saint-François de travailler dans les prochaines années à consolider et agrandir son réseau cyclable pour arriver à être reconnue comme une destination vélo dans la région. Nous y voyons un potentiel de développement récréotouristique intéressant, en plus de promouvoir l’activité physique auprès de la population du Val-Saint-François, et de ses visiteurs », Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.