La Maison de la famille déménage plus tard que prévu

Windsor —La Maison de la famille Les Arbrisseaux déménagera le 15 juillet alors que les travaux de rénovation de la nouvelle adresse ne seront pas exécutés avant la mi-août.

Au mois de décembre, la Maison de la famille Les Arbrisseaux avait acheté le bâtiment appartenant à la Coopérative funéraire de l’Estrie sur la 3e avenue à Windsor aux coûts de 325 000 $. Le déménagement était alors prévu pour le début du mois d’avril.

La direction de la Maison de la famille Les Arbrisseaux confirme que, depuis l’achat du bâtiment, l’organisme a essuyé plusieurs retards dans le processus de rénovation. Et le bail de la rue Saint-Georges se termine à la fin du mois de juillet.

« Ce sont les retards dans les plans d’architecte qui nous ont occasionné le plus de problèmes », affirme Francine Bolduc, adjointe administrative à la Maison de la famille Les Arbrisseaux.

La Maison de la famille du 64, 3e Avenue, ne sera donc pas accessible à la population avant le mois de septembre.

Entretemps, le matériel provenant des locaux de la rue Saint-Georges sera entreposé au sous-sol du nouvel emplacement, l’ancienne Coopérative funéraire de l’Estrie.

D’ici là, les locaux ne seront pas habitables, alors le télétravail sera de mise.

L’équipe d’intervention sera disponible et répondra aux appels via les cellulaires professionnels. Elle est composée de Mélanie Dorais (819 620-4067), de Noémie Zaine (819 620-6324), de Samuël Gagnon (819 620-5608) et de TeeMoon Trépanier, 819 620-6618.

La population pourra joindre la secrétaire au numéro habituel (819 628-0077) pour des réservations de trousses de jeux ou tout simplement pour de l’information.

Comme à l’habitude, la Maison de la famille Les Arbrisseaux sera fermée pendant les deux semaines des vacances de la construction du 23 juillet au 7 août inclusivement, sauf pour l’équipe d’intervention où une personne sera toujours disponible pour répondre aux demandes d’aide.

Lorsque les rénovations seront terminées, il restera à aménager et décorer les locaux pour mieux recevoir la clientèle.

La population sera alors conviée à visiter la nouvelle Maison de la famille Les Arbrisseaux lors des portes ouvertes qui seront organisées en septembre.

« L’équipe de la maison de la famille est désolée de tous les inconvénients que cette situation peut engendrer et elle souhaite un très bel été et beaucoup de repos à sa clientèle et à toutes les familles du Val-Saint-François », termine Mme Bolduc.