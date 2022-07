La Brunante : récipiendaire du prix canadien de la petite coopérative de l’année

Racine —La Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie (FCHE) est très fière d’annoncer que l’une de nos coopératives membres a gagné le prix annuel de Coopératives et mutuelles Canada (CMC) de 2022 dans la catégorie Petite coopérative de l’année. Chaque année, CMC rend hommage aux personnes et aux organisations qui travaillent dans le secteur coopératif et mutualiste canadien afin de reconnaître leur contribution exceptionnelle au secteur.

Le Prix de la petite coopérative de l’année : Ce prix reconnaît l’impact unique d’une coopérative sur une communauté.

Résidence La Brunante coop de solidarité en habitation

Établie en 2003, la coopérative La Brunante est une coopérative d’habitation de solidarité pour les aînés du village de Racine au Québec.Le « modèle Racine » a rapidement pris de l’ampleur. Plusieurs dizaines de villages sont venus les visiter et le modèle s’est multiplié. Les fondateurs de la coopérative ont donné des conférences sur l’habitation pour les aînés et le vieillissement partout au Québec et dans plusieurs congrès, et même, à trois reprises dans des congrès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ils ont tenu à ce que la résidence soit une coopérative parce que créer une coopérative donne une structure légale à l’entraide. Les aînés ont encore plein de possibilités et beaucoup de savoir-faire à partager. En habitant à La Brunante, ils gardent le plaisir et la fierté d’être utiles. La Brunante appelle ces résidents des proches entraidant et ils ont à cœur le maintien à domicile collectif.