Hommage à Marc-André Martel, ancien maire de Richmond

Richmond —C’est avec consternation que le conseil municipal de Richmond a appris la nouvelle du décès de l’ex-maire de la municipalité, monsieur Marc-André Martel, à l’âge de 75 ans.

Monsieur Martel a été élu pour la première fois en novembre 1986 puis réélu, sans opposition, à chaque élection subséquente jusqu’à son retrait de la vie municipale en 2017. En 31 années, Marc-André Martel aura marqué la ville de Richmond.

En compagnie de proches collaborateurs, il aura aidé la municipalité à traverser la crise du verglas de 1998. Il a également contribué à la fusion du village de Melbourne avec la Ville de Richmond en 2000. Il n’aura négligé aucun effort pour entreprendre la diversification du parc industriel à la suite de l’annonce de la fermeture de Chaussures H.H. Brown en accordant, entre autres, le soutien financier dont avait besoin le Comité de promotion industrielle de Richmond pour faire face à cette crise qui a affecté de nombreux travailleurs.

Il est aussi l’architecte du Service de sécurité incendie de la région de Richmond qui regroupe les municipalités de Richmond, Cleveland, Melbourne et Ulverton.

Nous retiendrons aussi le côté visionnaire du maire Martel avec la construction de la gare intermodale qui a donné un deuxième souffle au développement du parc industriel et permis d’assurer le futur de la municipalité sur les bases historiques de sa fondation.

Marc-André Martel avait non seulement sa santé à cœur, mais aussi celle de sa communauté ce qui l’avait amené à développer les sentiers pédestres du parc Gouin pour en faire un lieu naturel où il fait bon se reconnecter avec la nature.

Non seulement a-t-il été impliqué à Richmond, mais il a également consacré beaucoup d’efforts et de temps pour le rayonnement de notre communauté, que ce soit à titre de préfet de la MRC du Val-Saint-François, qu’il a occupé de 1991 à 2004, et à titre de président ou de membre de conseils d’administration d’organismes municipaux et sociaux-économiques de l’Estrie et du Québec.

Malgré toutes ses réalisations, ce que nous retiendrons de Marc-André c’est sa joie de vivre, son authenticité, le respect des gens, son intégrité et sa générosité. Homme de devoir et de loyauté, de vision et de conviction, il nous manquera.

En mémoire de monsieur Martel, le maire de la Ville de Richmond a demandé la mise en berne du drapeau sur les édifices de la municipalité. « Je tiens à saluer, au nom des membres du conseil municipal et du personnel de la Ville de Richmond, le dévouement et l’implication de monsieur Martel au mieux-être de sa communauté et je transmets mes plus sincères condoléances à sa conjointe de même qu’à chacun des membres de sa famille » a mentionné le maire Bertrand Ménard.

Texte par La Ville de Richmond