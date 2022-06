Le changement de vocation de la Résidence Ferland soulève questions et inquiétudes

Danville —La nouvelle tombée en journée mardi dernier, à l’effet que la Résidence Ferland de Danville allait changer de vocation et cesser certains services à ses usagers après le 31 juillet, a fait beaucoup réagir au cours des derniers jours.

C’est notamment le cas du maire de Saint-Camille, M. Philippe Pagé, qui qualifie de cavalière la façon de procéder des autorités de la Résidence.

« Je trouve déplorable que cette situation survienne et que des résidents nécessitant des soins particuliers se doivent de se relocaliser dans un délai de 45 jours, c’est beaucoup trop court. Je peux comprendre la réalité économique du milieu pour le moins difficile, mais cela dit, nous avons une équipe à la MRC des Sources, qui est justement présente pour accompagner les organismes et entrepreneurs du territoire, afin d’aider à trouver des solutions à différentes problématiques auxquelles ils pourraient faire face, notamment dans au niveau de la santé. Il faut comprendre qu’un suivi a été fait auprès de multiples entreprises et services tout au long de la pandémie, afin de tenter de cibler des enjeux potentiels et je crois savoir que l’équipe de développement économique de la MRC a contacté la Résidence minimalement à deux reprises au cours de cette période, tout cela sans que transpire une potentielle finalité du genre. Je m’explique alors plutôt mal cette décision soudaine et précipitée de la part de l’administration. », explique M. Pagé.

Ce dernier affirma se questionner entre autres, sur le non-respect de la période de six mois normalement exigés par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS dans le contexte d’une fermeture de RPA.

« Les fermetures ou changements de vocation des Résidences sont des dossiers sur lesquels il faut s’attarder, car n’oublions pas que nous parlons de nos aînés. Pour la plupart ce sont des personnes qui vivent dans la municipalité ou la région depuis très longtemps et qui ont dû quitter leur domicile pour s’installer en résidence permanente et maintenant on risque de déraciner complètement ces gens-là de leur milieu de vie, c’est inacceptable. Ce sont des situations préoccupantes et inquiétantes, nous avions 10 Résidences pour aînées dans la MRC il y a de cela à peine quelques années, il n’en reste maintenant que 4. Je le répète, il y a des a des solutions et il faut se mobiliser pour trouver les meilleures à chacune des situations qui se présentent. », a-t-il poursuivi.

Le maire Pagé, qui sera aussi candidat pour Québec Solidaire lors des prochaines élections provinciales, réaffirme ne pas vouloir lancer la pierre aux propriétaires de la RPA danvilloise quant aux motivations ayant menés à leur décision, mais il n’en demeure pas moins qu’il espère des réponses à des questions fondamentales, ainsi qu’un dénouement plus favorable pour la douzaine de résidents sur 25, qui sont durement touchés par ce changement soudain de vocation.