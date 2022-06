La région épargnée par la recrudescence de vols de véhicule

Actualités – L’Étincelle — Contrairement à la Ville de Sherbrooke, les MRC des Sources et du Val-Saint-François semblent épargnées dans cette recrudescence de vols de véhicules.

« Il n’y a aucune problématique particulière dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François. Nous le savons, autour de Montréal, c’est l’enfer, mais ici, c’est plutôt tranquille », soutient la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La vague de vols de véhicules qui démarrent avec des clés électroniques semble avoir repris à Sherbrooke.

Deux véhicules de marque Honda CRV ont été volés la même nuit dans le secteur Rock Forest. Depuis janvier 2022, déjà plus d’une vingtaine de véhicules ont été rapportés volés sur le territoire de la ville de Sherbrooke.

« Sherbrooke est collé sur l’autoroute 10. Après le vol, les malfaiteurs quittent rapidement vers le port de Montréal. Il s’agit d’un important réseau d’exportation. Dans les petites municipalités, c’est plus compliqué. Les points de sortie sont moins nombreux. Il y a plus de petits rangs à emprunter, donc plus de chance de se faire prendre par les autorités policières », explique Mme Bilodeau.

À la Sûreté du Québec, une escouade est dédiée aux vols de véhicules. « Dans les derniers mois, effectivement, il y a eu beaucoup de mouvements dans l’exportation de véhicules volés », souligne la porte-parole de la Sûreté du Québec.