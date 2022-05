Le ministre Pierre Fitzgibbon de passage dans la région

Windsor —En 2023, le Québec pourrait entrer en récession. C’est ce qu’a soutenu le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, qui était de passage à la Poudrière de Windsor, le mardi 17 mai, à l’occasion d’un cocktail-bénéfice organisé par André Bachand, député de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Selon lui, l’économie roule à plein régime. « La croissance du Québec a atteint 6,3 % en 2021, un niveau inégalé aux États-Unis et dans le reste du Canada. À cause de l’inflation, nous aurons une année 2022 avec une croissance de l’ordre de 3 %. L’année 2023 pourrait être plus difficile avec peut-être une petite récession, en raison de l’augmentation des taux d’intérêt pour réduire l’inflation », a soutenu le ministre.

Il estime qu’un taux directeur passé 2,5 % aura un impact sur l’économie du Québec. « Mais la santé financière du Québec est bonne et nous serons capables de travailler avec les entreprises pour diminuer cette pression-là », a souligné M. Fitzgibbon.

En fait, des entrepreneurs et des élus municipaux ont payé 125 $ pour rencontrer M. Fitzgibbon, qui est également ministre responsable du Développement économique régional.

Bilan positif

Le ministre a bien sûr défendu un bilan positif de son gouvernement. « Nous avons tenu une grande majorité de nos promesses. Avec la pandémie, nous avons eu un peu le vent de face durant deux ans. Ça n’a pas été facile, mais nous sommes passés au travers. Nous avons su minimiser l’impact négatif de la pandémie sur nos entreprises et sur nos commerces », a affirmé M. Fitzgibbon.

« Il y a toutefois des secteurs où il y a beaucoup à faire comme entre autres en éducation. On a beaucoup parlé des familles, des garderies. Et le dernier, non pas le moindre, la santé. Nous avons eu un stress important sur le réseau de la santé », de dire le ministre.

D’ailleurs, il estime qu’une des questions de l’urne sera « Quelle équipe est la mieux placée dans les partis présents pour réparer le système de santé ? »

« Sans aucun doute, celle de Christian Dubé. Il a déposé un plan robuste. C’est l’individu dont nous avons besoin pour terminer le travail », répond M. Fitzgibbon.

Parc d’affaires de la 55

Lorsqu’elle a présenté le ministre, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a profité de l’occasion pour lui rappeler le manque d’espace dans le parc d’affaires de la 55.

« Nous avons su nous diversifier. Nous avons deux parcs industriels. Nous sommes très fiers des avoirs. Nous avons de belles entreprises et de beaux commerces à Windsor. Le dernier parc aménagé sur le bord de l’autoroute 55 est plein. Il n’y a plus de terrain à développer. Nous espérons en avoir d’autres prochainement. Nous sommes très bien placés, entre Sherbrooke et Drummondville. La situation géographique est très bonne », a souligné la mairesse de Windsor.

Activité de financement

Le député de Richmond était visiblement heureux d’organiser cette activité de financement. « Après deux ans de pandémie, ça fait du bien de voir des gens avec le sourire. Les gens d’affaires ont été engagés au maximum à trouver des solutions, à comprendre les problèmes et à travailler à distance avec les gens. Ce soir, on voit que l’on s’en sort, mais d’une façon prudente. C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici », a soutenu M. Bachand.

D’ailleurs, le ministre n’a eu que de bons mots pour le député de Richmond à l’Assemblée nationale. « Vous avez un très bon député. C’est un député d’une grande expérience politique. À l’Assemblée nationale, André est une personne efficace. Il ne vient pas me voir souvent, mais conséquemment, lorsqu’il me rencontre, je suis toujours attentif et réceptif à ses idées », de dire M. Fitzgibbon.