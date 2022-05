Une manifestation citoyenne aujourd’hui à Saint-Denis-de- Brompton

Saint-Denis-de- Brompton - Le Conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton a résolu le 3 mai 2022 en séance extraordinaire d’approuver les termes d’un accord de principe menant à la conclusion d’une entente intermunicipale de 20 ans visant la desserte complète de son territoire par la Ville de Sherbrooke en matière d’incendie et de premiers répondants. Par cette résolution, les élus demandent à compléter le processus pour une mise en service dès le 1er janvier 2023.

Ces négociations étaient en cours avec la Ville de Sherbrooke depuis l’automne 2021 au sujet d’une desserte complète du territoire de SDDB, avant même que soit déposé le rapport final de la firme indépendante Raymond Chabot Grant Thornton. La firme avait été mandatée pour conseiller la municipalité et réaliser l’analyse des différents scénarios.

En septembre 2021 et lors de la campagne électorale municipale du même automne, la population a été rassurée à plusieurs reprises que la Municipalité ne prendrait aucune décision sans consulter la population avant. Sachant qu’ils faisaient partie de la solution, ceci a eu pour effet d’apaiser les craintes des citoyens qui ont fait confiance à leurs politiciens municipaux.

Toutefois, le 3 mai 2022 lors d’une séance spéciale du Conseil annoncée à moins de 12 heures d’avance, le Conseil a annoncé que les citoyens perdront leur service de pompiers et de premiers répondants au profit de celui de Sherbrooke, et ce, sans consulter ses citoyens comme promis. Lors de cette séance, des citoyens ont rappelé la promesse du Maire Daniel Veilleux de faire un référendum. La DG s’est empressée de répondre aux élus que légalement, rien ne les oblige à tenir un référendum. Lorsque les citoyens ont insisté, le Maire a répondu aux citoyens présents qu’il avait été élu pour prendre des décisions et c’est ce qu’il faisait.

Lors de la séance d’information tenue le 16 mai à 19 h 30, devant un panel de divers représentants, une centaine de citoyens ont tenté de faire valoir leur opinion. Un contrôleur de foule engagé par la Municipalité a limité les gens à 2 questions chacun et mis fin abruptement à la rencontre alors que des citoyens voulaient encore s’exprimer.

Depuis le 4 mai, la Municipalité a mis en marche une campagne de communication très agressive et bien organisée afin de diffuser son message à répétition dans tous les médias, au grand damne de ses citoyens pris au dépourvu de cette soudaine décision.

Selon le CoSDDB, appuyé par plusieurs citoyens, d’anciens pompiers et premiers répondants, l’information que le Maire diffuse est de la pure désinformation du style de l’ère Trump : un grand mélange de demi-vérités, de mensonges et d’épouvantails pour confondre la population et l’amener à croire que c’est bon pour eux. Après des discussions avec certains conseillers, nous comprenons aussi qu’ils sont eux-mêmes mal informés par le Maire, la haute direction et le directeur incendie.

Le CoSDDB désire que les citoyens de SDDB puissent prendre eux-mêmes une décision aussi importante affectant autant leur sécurité physique, que leur bien matériel, et leur sentiment de confiance générale dans leurs représentants municipaux.

Le CoSDDB annonce une manifestation citoyenne au parc de l’horloge près de la caserne de pompier, à l’intersection des routes 222 & 249, laquelle se tiendra ce jeudi 19 mai de 16h00 à 19h00. L’objectif est d’informer les citoyens des enjeux, que les élus prennent conscience de leurs demandes légitimes, d’obtenir un référendum sur la desserte du territoire de SDDB par le service incendie de Sherbrooke.