Alain Rayes dénonce les retards dans la délivrance des passeports

Actualité–L’Étincelle — Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, se dit préoccupé par les importants retards dans la délivrance des passeports.

De nombreux citoyennes et citoyens de la circonscription ont d’ailleurs demandé l’aide du député en raison de cette problématique.

M. Rayes a interpelé la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté au sujet des retards « inacceptables » à Service Canada et à Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada.

« Au cours des dernières semaines, les provinces canadiennes et les pays du monde entier ont écouté les responsables de la santé publique et ont commencé à lever les restrictions et à rouvrir les frontières. Cela a contribué à une augmentation du nombre de Canadiens cherchant à renouveler leur passeport, ce qui a mis en évidence l’échec de ce gouvernement libéral à fournir des services de base aux Canadiens. La hausse des demandes était pourtant prévisible », a affirmé M. Rayes.

L’entièreté du caucus conservateur québécois a signé la lettre envoyée aux ministres libéraux exigeant une solution immédiate.

« Cette augmentation prévisible de la demande de passeports a entraîné des files d’attente de plusieurs jours, une panne complète du service téléphonique de Service Canada et une incapacité à fournir des solutions adéquates pour régler le problème. En plus de l’impact de la COVID-19 sur la demande de renouvellement, le premier passeport de dix ans arrive rapidement à échéance et il aurait fallu s’y préparer. Ce gouvernement a la responsabilité de fournir aux Canadiens les documents nécessaires pour répondre à leurs besoins en matière de voyage. Après plus de deux ans d’isolement, en raison de la pandémie de COVID-19, des vacances familiales, des mariages, des réunions, des remises de diplômes et d’autres événements importants très attendus devront être manqués en raison du mauvais service et de la mauvaise préparation de Service Canada. C’est inacceptable, » a conclu le député.

Les personnes qui rencontrent une problématique en lien avec leur demande de passeport peuvent contacter le bureau du député en écrivant à alain.rayes@parl.gc.ca ou en composant le 819 751-1375.