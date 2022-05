Contre vents et marées, le chantier s’est amorcé

Saint-Denis-de-Brompton — Contre vents et marées, le projet de construction d’un immeuble de 20 logements destinés à des personnes âgées en légère perte d’autonomie verra le jour sous peu. Ce chantier s’est amorcé récemment et les premiers locataires sont attendus à la fin de cet été. Il s’agit d’un investissement totalisant plus de 7 M$.

C’est un dossier qui a débuté en 2014. Le projet devait être réalisé en trois ans. Il est dirigé par la Coopérative de solidarité L’Oasis des lacs. « Au départ, on ne trouvait pas le terrain. Il y avait une surenchère. La COVID-19 a fait mal. Il y a aussi eu la hausse faramineuse des coûts des matériaux. Et j’en passe et on persiste », a souligné Pierre Rhéaume, président de la Coopérative de solidarité L’Oasis des lacs, juste avant la traditionnelle première pelletée de terre.

Selon lui, l’aide gouvernementale a été essentielle. « Il va sans dire que sans l’aide du gouvernement autant provincial que fédéral et autres instances, on n’aurait probablement pas réussi à terminer ce projet. Les astres se sont placés en notre faveur et voici le bâtiment qui est la concrétisation de ce projet : l’aboutissement de sept années de travail ! », a ajouté M. Rhéaume.

Entente Canada-Québec

Afin de permettre la construction de l’immeuble, la Société d’habitation du Québec (SHQ), par son programme AccèsLogis Québec, y contribue pour près de 4,5 M$, dont 2,6 M$ proviennent du gouvernement fédéral par l’entremise de l’Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par la coopérative. De son côté, la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton accorde près de 678 000 $ à ce projet.

Selon la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et députée de Compton—Stanstead, c’est une excellente nouvelle pour les aînés de la région et pour toute la communauté. « Nos aînés, qui ont façonné notre province, ont été parmi les personnes les plus touchées par la COVID-19. Aujourd’hui, plus que jamais, il est important que nous unissions nos efforts pour les soutenir. C’est pourquoi notre gouvernement est engagé à soutenir des projets comme celui-ci, grâce à l’Initiative pour la création rapide de logements », a mentionné Marie-Claude Bibeau.

Argent disponible

Le député de Richmond soutient que l’argent est disponible pour ce genre de projet ; il ne manque que l’engagement du milieu. « Et je félicite la Coopérative de solidarité L’Oasis des lacs pour cette belle initiative qui permettra à des personnes âgées de continuer de demeurer dans leur communauté, près des personnes qui leur sont chères », de dire André Bachand.

Le maire de Saint-Denis-de-Brompton précise que c’est le tout premier projet du genre dans sa municipalité. « Nous sommes fiers d’y contribuer en offrant notamment une exonération de taxes pendant 10 ans à la Coopérative de solidarité L’Oasis des lacs. Ce nouveau milieu de vie abordable et de qualité va permettre à nos aînés en perte d’autonomie d’éviter le déracinement de leur communauté », a insisté Daniel Veilleux.

Jusqu’à 16 des 20 locataires de cet immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 275 000 $, répartie sur cinq ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton.