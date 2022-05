MRC : 80 000 $ disponibles pour des projets

Windsor — La MRC du Val-Saint-François lance un appel à projets dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants.

Grâce à ce fonds, la MRC tient à soutenir les initiatives contribuant l’amélioration des milieux de vie de son territoire. Les organismes à but non lucratif et les coopératives du Val-Saint-François ont jusqu’au 25 mai 2022 pour déposer leur projet.

Les MRC ont pleine compétence en matière de développement local et régional sur leur territoire. C’est dans le cadre du Fonds Régions Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que la MRC du Val-Saint-François soutient annuellement des projets structurants pour le développement du milieu. C’est une somme de 1,1 M$ qui a été investie dans la MRC du Val-Saint-François en 2021.

Le soutien financier est destiné aux organismes à but non lucratif et coopératives situés dans la MRC. Un montant maximal de 20 000 $ peut être accordé par projet et la subvention peut couvrir jusqu’à 80 % des coûts admissibles du projet. Les promoteurs sont invités à présenter une demande de financement d’ici le 25 mai 2022 à 16 h 30.

Pour de plus amples détails sur les critères de sélection ou pour déposer une demande, la Politique de soutien aux projets structurants et le formulaire de qualification sont disponibles sur notre site web : val-saint-francois.qc.ca. Pour toute autre question, communiquez avec Mme Marie-Andrée Ménard, conseillère aux entreprises à Développement Val-Saint-François : mamenard@val-saint-francois.com, ou par téléphone au 819 826-6505, poste 215.