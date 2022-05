Situation intenable pour le transport collectif et adapté

Actualités – L’Étincelle — L’Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) lance un ultime appel au gouvernement du Québec afin que l’aide financière promise pour l’année 2021 soit versée de façon immédiate.

Maintenant rendu à la fin avril 2022, aucun organisme ou MRC n’a encore reçu de subvention issue des programmes d’aide gouvernementaux en transport collectif pour la dernière année et seulement la moitié de l’aide financière attendue a été versée en transport adapté. La situation est maintenant critique pour certains organismes de transports dans les régions du Québec.

« Les gestionnaires d’organismes sont découragés. Ce sont les MRC et municipalités qui ont avancé les liquidités nécessaires pour offrir la prestation de service aux usagers pour les coûts d’exploitations en transport rural depuis plus d’un an. Nous sommes à bout de ressources. On s’interroge maintenant sur la capacité à maintenir les services pour la suite », explique Marc-André Avoine, président du conseil d’administration de l’UTACQ.