Les ados mis à l’honneur dans la nouvelle exposition temporaire du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt

Valcourt – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a inauguré le 7 avril sa toute nouvelle exposition temporaire Ados : cerveaux inventifs. Présentée pendant un an au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, elle circulera ensuite à travers le Canada!



Il y a 100 ans, à Valcourt au Québec, Joseph-Armand Bombardier réalise un exploit qui changera le cours de sa vie. À 15 ans, sa créativité l’amène à concevoir son premier véhicule pour circuler sur la neige. Inventeur prolifique, il n’est manifestement pas le seul adolescent à innover si tôt! Dans l’exposition Ados : cerveaux inventifs, explorez le cerveau des jeunes et découvrez la source du désir de création qui les habite. Rencontrez une douzaine d’ados canadiens qui, dans les 100 dernières années, ont emprunté la voie de l’innovation dans le but d’améliorer leur monde!



Découvrez 12 inventions telles que : un cœur robotique qui bat et s’adapte au niveau d’effort du patient, un récolteur d’intempéries transformant l’énergie de la pluie tombante en électricité, le tout premier des superhéros, Superman. Vivez également diverses expériences et jeux interactifs : traversez un parcours à obstacles avec une ceinture à capteurs ultrasons; construisez des phrases en bliss, une langue idéographique; associez différentes parties du cerveau à leur fonction; participez à un test et découvrez votre type de personnalité créative. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.