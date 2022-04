De nombreuses opérations en sécurité routière prévues

Actualités – L’Étincelle – Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec invitent les conducteurs à redoubler de prudence sur les routes, du 15 au 18 avril prochains, en raison du long congé de Pâques et du fort achalandage anticipé durant cette période.

Les nombreuses opérations en sécurité routière prévues sur l’ensemble du territoire visent à améliorer le bilan routier et à diminuer le nombre de collisions causant des blessures graves ou des décès. Les policiers surveilleront les comportements routiers à risque dont la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et les drogues.

« Pendant cette longue fin de semaine, le flux de circulation pouvant être accru et certaines contraintes routières pouvant se présenter, nous invitons les usagers de la route à consulter le site de Québec 511 et à planifier leurs déplacements. Nous rappelons également que malgré le temps qui s’adoucit, certains véhicules sont déjà équipés de pneus d’été et les automobilistes doivent envisager que les conditions météorologiques et routières peuvent varier au cours d’une même journée et d’une région à l’autre », souligne Aurélie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec.