Centre de valorisation de l’aliment de Sherbrooke : André Bachand offre son aide

Windsor – Le député de Richmond, André Bachand, s’est dit profondément bouleversé par l’explosion survenue mercredi au Centre de valorisation de l’aliment de Sherbrooke. Il a indiqué être en pensée avec les travailleurs blessés par l’explosion et disposés à offrir son aide afin qu’il puisse relancer ses activités le plus rapidement possible.

Au moins cinq personnes ont été blessées lors de l’incident et plusieurs autres se retrouvent temporairement sans emploi. L’impact est d’autant plus important si l’on considère qu’au total, ce sont une cinquantaine d’entreprises de la région qui gravitaient autour du Centre. Celui-ci permettait à des entreprises du domaine agroalimentaire d’avoir accès à des cuisines industrielles.

« Mes pensées vont d’abord et avant tout aux travailleurs qui ont été blessés lors de l’incident. Il s’agit d’un drame horrible et je leur souhaite un prompt rétablissement. Je suis également de tout cœur avec les travailleurs qui se retrouvent sans emploi, ainsi que les entreprises de la région impactées par cette tragédie. Je compte mettre de l’avant tous les efforts nécessaires pour que tout le monde puisse retrouver ses activités normales le plus rapidement possible », a dit André Bachand, député de Richmond.