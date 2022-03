Le Desjardins – Wild double son avance en demi-finale contre Coaticook

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a doublé son avance dans la série demi-finale 4 de 7 contre le Dynamik Service agricole de Coaticook avec un gain de 5-3, dimanche après-midi, au Centre J. -A. - Lemay.

Ce match a été chaudement disputé devant plus de 600 spectateurs et les Windsorois ont vu leurs grands rivaux coaticookois revenir de l’arrière à chaque but marqué dans les 40 premières minutes de jeu.

Jordan Chabot (2ème), Piaget Ntakarutimana (3ème) et Charles Marcoux (3ème) ont procuré les devants aux locaux. La réplique du Dynamik est venue de William Plante (1er), Xavier Perron (4ème) et Jonathan Cloutier (3ème).

L’égalité de 3-3 a été brisée en fin de troisième période grâce aux buts de Félix Meunier (5ème) et Jordan Chabot (3ème), à 18 :14 et 19 :44, sous les chauds applaudissements des partisans de l’équipe locale.

Le gardien du Desjardins – Wild, Kevin Tardif, a fait face à 48 lancers contre 22 pour Félix-Antoine Maheu.

Voici le calendrier de la série :

- Vendredi 25 mars à 20h30 : à Coaticook (Windsor mène 2-0)

- Dimanche 27 mars à 15h30 : au Centre J.-A.-Lemay

Si nécessaire

- Vendredi 1er avril à 20h30 : à Coaticook

- Samedi 2 avril à 20h30 : au Centre J.-A.-Lemay

- Dimanche 3 avril à confirmer : à Coaticook

Rappelons que le passeport vaccinal n’est plus requis, mais le port du masque demeure obligatoire jusqu’à nouvel ordre en tout temps.

L'équipe compte sur les encouragements de leurs partisans ce dimanche à 15h30 au Centre J.-A.-Lemay. Arrivez tôt pour éviter les files d’attente.