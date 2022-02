La MRC du Val-Saint-François souhaite garder l’appellation Estrie

Val-Saint-François — Le message est clair : de façon unanime, les 18 maires du Val-Saint-François souhaitent conserver l’appellation Estrie. Un changement de nom pour Cantons-de-l’Est n’est donc pas une option.

Lors de la séance du Conseil de la MRC du Val-Saint-François tenue le 16 février, le conseil des maires a adopté par résolution la position visant à garder l’appellation actuelle de la région administrative 05, soit l’Estrie.

Les maires des 18 municipalités du Val-Saint-François considèrent que le maintien du nom actuel est viable, et tenté d’en choisir un plutôt que l’autre risque de créer des divisions inutiles au sein de la population.

« Ce que nous avons validé, c’est le statu quo. Ce dossier a fait couler assez d’encre. Nous ne voyons pas la nécessité dans le contexte actuel de changer quoi que ce soit », affirme Luc Cayer, maire de Stoke et préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Selon lui, il ne faut surtout pas créer de la division au sein de la population. « Nous considérons qu’il faut travailler au maintien d’une harmonie régionale et éviter des polarités. De plus, un changement de nom amènerait son lot de travail et de coûts supplémentaires. Ça marche bien comme ça marche là », soutient M. Cayer.

Au départ, la MRC souhaitait la tenue d’un référendum sur la question. « Le processus est maintenant orienté vers des consultations publiques. Je ne crois pas qu’il y ait un référendum pour déterminer le nom de la région administrative 05 », de dire M. Cayer.

« Lorsque nous avons décidé d’accepter les MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska au sein de l’Estrie, jamais il n’a été question de changer le nom de la région. »