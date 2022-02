Internet haute vitesse : André Bachand fait le point

Richmond – Le député de Richmond, André Bachand, a tenu à apporter quelques précisions sur le déploiement des services Internet haute vitesse dans sa circonscription.

Le 2 juin dernier, le député a annoncé un investissement de 34,8 millions $, réalisé par l’entremise de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, afin d’offrir les services Internet haute vitesse de Cogeco à 4 340 foyers des MRC du Val-Saint-François et du Haut-Saint-François, et ce d’ici septembre.

« Tous les citoyens de toutes les régions doivent avoir accès à Internet haute vitesse. C’est un outil essentiel, tant pour le travail que pour les études et autres divertissements. Notre mission, en tant que gouvernement, est d’agir à titre de facilitateur afin de nous assurer que même ceux qui se retrouvent dans des secteurs plus éloignés et moins rentables pour les entreprises de télécommunication puissent avoir accès à ce service essentiel », souligne André Bachand, député de Richmond.

Un projet de déploiement distinct est aussi en cours dans la région par Cooptel, financé en partie par certaines municipalités qui ont choisi de signer des contrats directement avec le fournisseur, en engageant leurs propres fonds. Les projets de Cogeco et Cooptel sont complémentaires et permettront d’offrir des services fiables, performants et abordables à tous les citoyens de la circonscription.

« À ce jour, le gouvernement du Québec a réservé, à lui seul, des sommes de plus d’un milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois d’avoir accès à des services Internet haute vitesse d’ici le 30 septembre. Tous les joueurs de l’industrie des télécommunications sont mis à contribution et les citoyens des MRC du Val-Saint-François et du Haut-Saint-François auront bientôt accès à des services fiables, performants et abordables », soutient Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d’Orford.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L’accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l’Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l’accès à la télémédecine, l’éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.