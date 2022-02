L’appellation Estrie convient à La Société nationale de l’Estrie

Saint-Denis-de-Brompton — L’organisme Vision attractivité présentait les résultats d’une étude qui affirme que Cantons-de-l’Est est « le nom le plus efficace pour attirer des gens dans la région. » Cela n’a pas manqué de faire sourciller la Société nationale de l’Estrie.

« On ne répare pas ce qui n’est pas brisé », soutient Etienne-Alexis Boucher, président de la Société nationale de l’Estrie. « La région de l’Estrie va déjà très, très bien, notamment au niveau des seuils migratoires interrégionaux. On est parmi les premières régions dont l’augmentation est la plus importante. »

« Dans le fond, une région est attrayante, non pas à cause de son nom, mais bien à cause des atouts qu’elle présente », poursuit l’ancien député de Johnson et ancien résident de Saint-Denis-de-Brompton. Parmi ces atouts, on peut penser à la qualité de vie, la qualité et l’accessibilité des services publics.

Selon l’étude réalisée par Vision attractivité, « le nom Cantons-de-l’Est est celui qui génère le plus d’émotions et est celui qui est davantage associé au style de vie et à la qualité de vie. En résumé, le nom Estrie réfère à la richesse économique et le nom Cantons-de-l’Est réfère à la richesse sociale de la région. »