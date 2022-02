Des élèves manifestent contre le port du masque obligatoire

Voir la galerie de photos

Richmond – Des d’élèves de l’école secondaire anglophone de Richmond ont manifesté, jeudi, contre certaines mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault, principalement le port du masque obligatoire.

« Nous voulions protester dans notre école pour ne plus devoir porter de masques. Ici, tout le monde est vraiment tanné de se faire avertir. Nous avons tous le droit à nos décisions », souligne Sabrina St-James, co-organisatrice de la manifestation pour la « liberté ».

Lors de notre passage, vers 10 h, à l’intersection de la route 143 et de la rue Laurier à Richmond, de nombreux automobilistes ont donné leur appui au groupe de 50 manifestants en klaxonnant de leur véhicule. Ils ont reçu un soutien plutôt bruyant de la part des camionneurs circulant sur la route 143.

« Nelly et moi en avons parlé plusieurs fois et nous nous sommes rendu compte que nous étions vraiment tannées. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec l’école au sujet des masques. Un soir, nous en avons parlé et nous en sommes venues à la conclusion qu’il fallait se tenir debout pour revendiquer nos droits », soutient Sabrina St-James.

« Mais avant tout, c’est pour notre liberté que nous manifestons », insiste Nelly Patriquin, l’autre co-organisatrice de la manifestation.

Les manifestants provenaient principalement de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième secondaire. Quelques représentants de la première secondaire ont aussi été aperçus.

Des élèves d’autres écoles secondaires de la région devraient sous peu emboiter le pas en organisant des manifestations similaires.