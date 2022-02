Alain Rayes quitte ses fonctions au sein du Parti conservateur du Canada

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a fait la déclaration suivante en lien avec ses fonctions au sein du Parti conservateur du Canada :

« J’annonce aujourd’hui que j’ai avisé notre cheffe intérimaire que je délaissais mon rôle de lieutenant politique pour le Québec ainsi que mes fonctions au sein du cabinet fantôme. La prochaine course à la chefferie sera déterminante pour le Parti conservateur du Canada. Je souhaite y jouer un rôle important en soutenant un candidat ou une candidate. Je n’ai donc d’autre choix que de quitter mes fonctions actuelles. Mon vœu le plus cher est que le Parti conservateur du Canada se dote d’un chef représentant les idéaux et les valeurs progressistes, de centre-droit économique et qu’il soit en mesure d’unir l’ensemble de nos membres autour d’un objectif commun : déloger le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Notre parti est, j’en suis convaincu, le meilleur véhicule pour servir les Canadiens, Canadiennes, Québécois et Québécoises à la tête du gouvernement. En plus de m’impliquer dans la course à la chefferie, je continuerai à défendre vigoureusement et représenter fièrement les intérêts des citoyens et citoyennes de la circonscription de Richmond-Arthabaska au Parlement du Canada. »