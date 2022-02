Sollicitation trompeuse au nom d'Éconologis ou maison plus verte.

Sherbrooke - L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie) invite les gens à la vigilance. L’organisme a reçu des signalements de sollicitation par des entreprises qui ont des noms portant à confusion avec des programmes gouvernementaux tel Éconologis ou maison verte, ou qui prétendent faussement avoir un permis de la municipalité.

Une dame qui a reçu un « inspecteur » après s’être inscrite sur une annonce Facebook de « Maison verte » s’est fait dire qu’elle devait refaire son isolation et s’est fait référer une entreprise. Le travail effectué était de très mauvaise qualité en plus d’être trop coûteux. D’autres personnes ont reçu des appels de personnes disant être du programme Éconologis et posant des questions sur l’isolation et l’âge de la maison, qui ont pris un rendez-vous la semaine même puisque « ça tombe bien, on est dans le coin ».

L’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie) tient à rappeler que les représentants du programme Éconologis, et du nouveau programme fédéral Maisons plus verte ne font JAMAIS DE SOLLICITATION ni d’inscription sur Facebook.

De plus, pour profiter du nouveau programme fédéral en efficacité énergétique Maison plus verte il faut s’inscrire sur le site de Réno-climat. Ce n’est qu’après un test d’infiltrométrie réalisé par l’évaluateur certifié de programme et l’envoi du rapport, que les travaux peuvent être effectués pour bénéficier des subventions.

« Si on cogne à votre porte, qu’on vous sollicite au téléphone, ou qu’on vous invite à vous inscrire sur Facebook pour un concours ou profiter d’une subvention ou d’une évaluation gratuite, refusez » conseille Mme Bonin, coordonnatrice de l’ACEF.

« On demande aussi aux gens de nous appeler pour nous signaler la sollicitation. Cela nous permet de mieux informer les citoyens des municipalités concernées qu’ils ont certains délais pour annuler. » insiste Sylvie Bonin. Elle rappelle qu’il est possible d’annuler un contrat de vente itinérante dans les 10 jours, même si les travaux sont effectués. Pour plus d’information ou pour joindre l’ACEF Estrie : 819-563-8144.