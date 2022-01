La MRC du Val-Saint-François demande un référendum

Val-Saint-François (GA) – Dans l’éventualité où la dénomination de la région Estrie pourrait être changée par Cantons-de-l’Est, la MRC du Val-Saint-François souhaite la tenue d’un référendum afin que le public puisse véritablement s’exprimer sur le sujet.

« Le Conseil de la MRC du Val-Saint-François appuie le projet d’intégration des MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi à la région de l’Estrie, mais se positionne contre le processus de changement de nom de la région et demande qu’une audience publique permettant aux citoyens et acteurs du milieu de s’informer sur le processus de changement de nom de la région et d’exprimer leur opinion à ce sujet et qu’un référendum soit prévu sur la question », avait adopté à la majorité les membres du conseil de la MRC du Val-Saint-François le 16 juin 2021.

Le conseil de la MRC du Val-Saint-François considère que le projet de changement de nom de la région administrative de l’Estrie pour la région des Cantons-de-l’Est se doit d’être réalisé en consultant l’ensemble des citoyens de l’Estrie.

Ainsi, le Conseil de la MRC du Val-Saint-François s’oppose à la démarche en cours de changement de nom de la région administrative de l’Estrie ; le Conseil de la MRC du Val-Saint-François demande qu’un référendum soit tenu afin que les citoyens de l’Estrie soient consultés.

« À la MRC, dès le départ, nous avons pris position pour que la population soit consultée. D’ailleurs, c’est finalement en train de se faire. Les gens vont pouvoir aller déposer des mémoires sur le sujet », soutient le préfet de la MRC du Val-Saint-François, Luc Cayer.

Il fait rapidement référence au changement de nom de Val-des-Sources (Asbestos) où un référendum a eu lieu avant la modification. « Il y a un référendum pour le changement de nom d’une ville ; pour une région comme l’Estrie, c’est encore plus important », insiste M. Cayer.

Selon lui, ce sont les gens de la consultation qui devront décider s’il y aura ou non un référendum. « Nous voulons que tout soit fait de façon démocratique. À la MRC, nous avons choisi l’Estrie », termine M. Cayer, qui est également maire de Stoke.

Consultation

La Commission municipale a précisé dernièrement les modalités de la consultation publique concernant sur la demande de révision de nom de la région administrative de l’Estrie.

D’une façon concrète, la Commission invite tous les citoyens ainsi que les organismes publics, associatifs et institutionnels qui souhaitent émettre une opinion ou partager un mémoire de le faire d’ici le 4 février prochain.

Tout en veillant à respecter les conditions sanitaires en place, la Commission invitera la population à une audience publique présidée par Alain R. Roy, juge administratif et membre de la Commission.

Cette consultation publique se tiendra en salle virtuelle le mercredi 23 février prochain et en mode présentiel à Sherbrooke, à Granby et à Lac-Mégantic, en mars 2022.