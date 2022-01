L’heure du choix : Estrie ou Cantons-de-l’Est ?

Val-Saint-François (GA) — Avec l’arrivée de deux nouvelles MRC (Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska), le débat refait surface : doit-on remplacer le nom de la région administrative Estrie par Cantons-de-l’Est ? En vue de la consultation publique menée par la Commission municipale, les élus de la MRC du Val-Saint-François se prononcent…

À Stoke, sur division, les membres du conseil municipal ont adopté une résolution en faveur du maintien de la dénomination de la région administrative de l’Estrie (05).

En fait, les élus de Stoke ont voulu tenir compte de la notion historique entourant la décision d’adopter, en 1981, le nom Estrie afin de doter la région d’une dénomination francophone et d’un gentilé.

Ils se sont également inquiétés des impacts importants d’un changement de dénomination de la région aux frais des contribuables québécois, dans un contexte économique fragilisé par la pandémie.

En revanche, les membres du conseil municipal de Stoke souhaitent « maintenir la dénomination des Cantons-de-l’Est pour promouvoir la région touristique sur la scène nationale et internationale, étant donné sa renommée. »

La conseillère de Stoke Lucie Gauthier a voté contre la proposition. Elle penche du côté des Cantons-de-l’Est. « À l’heure actuelle, les communautés francophone et anglophone vivent de façon harmonieuse. Il y a plusieurs villes ou municipalités qui portent le nom ou une partie du nom du canton où elles ont été érigées. Je trouve que Cantons-de-l’Est est associé à la qualité de vie. C’est plus doux comme mots. C’est plus accueillant, plus convivial », de dire Mme Gauthier.

Windsor

À Windsor, la mairesse Sylvie Bureau est catégorique : la dénomination Estrie doit demeurer.

« Ça fait des années que nous sommes Estrie. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on devrait changer ça. Ce ne sont que deux MRC (Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska) qui se joignent à l’Estrie ; ça ne demande pas nécessairement un changement de nom », souligne Mme Bureau.

Selon elle, c’est un changement inutile et coûteux. « Il n’y a pas nécessité à investir des sous dans ce genre de projet », insiste-t-elle.

La Ville de Windsor n’a pas l’intention de prendre position officiellement dans le débat.

« De toute façon, ce n’est pas à quelques maires de prendre une telle décision. C’est un enjeu majeur. Je ne sais pas jusqu’à quel point les gens seront consultés. Ce serait surprenant que ça aille jusqu’au référendum, mais ce serait quand même l’idéal », soutient la mairesse de Windsor.

Richmond

À Richmond, les membres du conseil municipal ont discuté de la question lors de leur assemblée de lundi soir. Ils n’ont pas pris position sur leur préférence entre l’Estrie ou les Cantons-de-l’Est. En revanche, ils insistent sur le fait que le processus pour en arriver à une décision devra se faire de façon démocratique.

« Nous allons dans le même sens que la MRC du Val-Saint-François. Nous sommes d’accord avec l’arrivée de deux MRC (Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska). Ce ne sont pas quelques maires à une table qui vont décider du nom de notre région. C’est une décision qui touche tout le monde », souligne le maire de Richmond, Bertrand Ménard.

Le premier magistrat se dit d’ailleurs en faveur de la tenue d’un référendum sur la question. « Nous voulons laisser parler la population. Que ce soit L’Estrie ou les Cantons-de-l’Est, je n’ai pas de problème avec ça. Il y a 400 000 personnes dans la région. Ils ont le droit de parole. Ce sont eux qui doivent choisir. Je vais me rallier à la majorité. Je suis absolument d’accord avec la tenue d’un référendum. Soyons démocrates ; soyons transparents », insiste M. Ménard.

Saint-Denis-de-Brompton

À Saint-Denis-de-Brompton, les membres du conseil municipal ont abordé le sujet, sans prendre une décision formelle à savoir s’ils optent pour l’Estrie ou pour les Cantons-de-l’Est.

Le débat pourrait cependant refaire surface sous peu avec l’approche des consultations publiques.

Saint-François-Xavier-de-Brompton

À Saint-François-Xavier-de-Brompton, la question n’est pas une priorité. « Nous avons beaucoup d’autres dossiers prioritaires. Je ne comprends pas l’utilité d’une telle question. Personnellement, je vais me rallier au consensus. Nous n’avons pas le temps de faire ce débat-là », de dire Adam Rousseau, maire de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.