La Fondation du CHUS concocte des boîtes de la Saint-Valentin

Actualités-L’Étincelle - Pour une seconde année, la Fondation du CHUS offre aux Estriens une option de soirée de Saint-Valentin originale, locale et solidaire, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Toujours dans le but d’encourager les restaurateurs et les producteurs locaux, le comité Relève de la Fondation a concocté une boîte contenant une soirée de couple tout inclus, de l’apéro... au dessert!

Cette boîte contiendra des cocktails signés distillerie Cherry River, des repas trois services alléchants créés par le restaurant O’Chevreuil, la brasserie Les Enfants Terribles, le Café Massawippi et la Brûlerie Faro ainsi que des fromages de la fromagerie La Station de Compton. On y trouvera également deux bouteilles de vin, sélectionnées par Elixirs, et la chance de trouver une des cinq bouteilles « prestige » qui seront distribuées au hasard.

Un jeu-questionnaire pour lancer des conversations et se rapprocher durant le souper ainsi qu’une surprise de la Boutique LUV, plus coquins, pour la fin de soirée, sont aussi inclus! De plus, les participants pourront choisir l’ambiance souhaitée en sélectionnant leur trame sonore grâce aux différentes listes sur Spotify, créées par le DJ Louis Wax.

« Nous savons que les gens veulent offrir leur appui aux restaurateurs d’ici qui vivent les contrecoups des mesures sanitaires. Le comité Relève essaie de développer des projets stimulants tout en offrant à la population l’opportunité de soutenir la Fondation du CHUS. La Soirée St-Valentin va dans ce sens. En prime, les gens auront la chance de déguster un repas délicieux. J’ai l’eau à la bouche juste à lire le menu! », affirme Laura Pomerleau, membre du comité et copropriétaire de Noréa Foyers Pomerleau

Les gens intéressés à vivre l’expérience de la Soirée Saint-Valentin de la Fondation du CHUS sont invités à réserver leur vendredi 11 février prochain et à se rendre sur le site fondationchus.org pour réserver cette boîte qui promet de faire vivre un magnifique moment en amoureux! Tous les détails concernant le menu sont disponibles en ligne.

Le coût de cette boîte est de 240 $ avec un ramassage à la Fondation du CHUS, ou de 250 $ livrée à domicile. Tous les profits seront remis à la Fondation du CHUS.