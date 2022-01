La MRC des sources accueille Les Joyeux Patenteux

Saint-Camille - Forts du succès de Vite pas vite qui a mis en évidence leur talent pour créer un environnement amusant et stimulant pour interagir avec les jeunes, JS et Fred (Jean-Sébastien Busque et Frédéric Choinière) proposent une nouvelle série produite en Estrie pour cultiver leur curiosité : Les Joyeux Patenteux.

Destiné aux jeunes de 9 à 13 ans, ce magazine comprend 22 épisodes de 15 minutes qui seront diffusés sur ICI TÉLÉ dès le dimanche 9 janvier à 9 h 30, et disponibles en rafale sur ICI TOU.TV.

Produite par les Productions du 13e, situées à Saint-Camille, l’émission constitue une vitrine pour faire rayonner le talent d’ici. L’identité estrienne se reflète non seulement par le fait que la majorité des membres de l’équipe de production et les jeunes participants habitent la région, mais aussi parce que les épisodes sont tournés en Estrie.

Les Joyeux Patenteux ont réalisé leurs folles aventures à Saint-Camille, à Saint-Georges-de-Windsor, à Sherbrooke et à Val-des-Sources. Les segments filmés en studio, eux, ont été enregistrés chez Pixel Nord à Sherbrooke.

Fred et JS incarnent deux patenteux sympathiques et un brin irrévérencieux qui invitent les jeunes à découvrir des projets spectaculaires. Ils leur apprennent aussi à faire mille et une choses pratico-pratiques, tout en développant leur curiosité et leur savoir-faire.

Dans chaque épisode, JS et Fred se lancent comme défi de réaliser une « patente épatante » : un bateau en béton qui flotte, un appareil photo géant, ou encore un ballon-sonde qui voyage jusque dans la stratosphère. Ils en mettent plein la vue avec leurs projets d'envergure qui combinent science, créativité et imprévus. Ils montrent également aux jeunes comment fabriquer et réparer toutes sortes de petites patentes à la maison.

Ils stimulent aussi la créativité des jeunes en leur présentant de drôles de patentes, comme des images qu’il faut reconnaître et des objets hétéroclites dont il faut deviner l’utilité.

La série est ancrée dans l’état d’esprit des patenteux et patenteuses de tout acabit. On y célèbre la saine curiosité, on y apprend à se débrouiller et à collaborer pour trouver des solutions à presque tout. Les défis sont parfois simples, parfois complètement fous. On s’échange des connaissances pour innover et passer à l’action tout en s’amusant.