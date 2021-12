Nous voilà maintenant rendu au terme d’une autre année marquée par d’innombrables défis sociaux, communautaires et humains de toutes sortes. J’aimerais donc profiter de ce temps de réjouissance et prendre quelques secondes, afin de remercier chaleureusement l’ensemble de la population de la MRC des Sources et ses municipalités pour leurs collaborations et leur confiance démontrées tout au long de l’année 2021. Il s’agit d’un réel privilège pour moi, que d’avoir la chance de vous accompagner hebdomadairement depuis un peu plus de 3 ans maintenant et de mettre humblement en lumière, les nouvelles qui forgent votre quotidien. Merci d’accueillir le journal Actualités-l’étincelle dans votre foyer et soyez assurés une fois de plus de mon entière disponibilité au cours de la prochaine année. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes, teintées de santé, bonheurs et sourires. Merci à vous tous et au plaisir de travailler ensemble pour le bien de notre communauté.

Joyeux Noël et Bonne Année 2022

Richard Lefebvre

Journaliste MRC des Sources