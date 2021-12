Jean-Pierre Allaire quitte après 40 ans de service

Windsor (GA) — Après 40 ans de loyaux services, le pompier Jean-Pierre Allaire prend une retraite bien méritée à la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

Il a officiellement quitté le 25 novembre dernier. Il était pompier depuis mai 1981. Il a monté les rangs un à un pour se retrouver un jour lieutenant à la Régie.

Comme pompier, il a travaillé à la Domtar, à Saint-Claude, à Windsor et à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Lorsqu’on lui parle de sa carrière, plein de souvenirs remontent dans ses pensées.

Grande famille

« Pour moi, être pompier, c’est comme être dans une grande famille. Il y avait le travail, mais aussi toutes les autres activités que nous faisions ensemble. C’était vraiment très agréable. Il y avait une très grande chaleur humaine », mentionne-t-il.

Il se souvient, à ses débuts, de l’habit noir, avec un long manteau et les grandes bottes. « Nous allions au feu debout à l’arrière du camion », raconte M. Allaire.

L’incendie de l’église de Windsor en 2013 a marqué sa carrière. « C’était un gros événement. Ma voiture, garée à quelque 400 pieds, a alors été endommagée par les flammes. C’était l’endroit où je me suis marié et où mes enfants ont été baptisés », relate le pompier à la retraite.

Ce qu’il a trouvé le plus difficile, ce sont les mortalités et les accidents de la route. « L’adrénaline est alors au maximum », admet M. Allaire, âgé de 70 ans.

Il a été blessé à une seule occasion. « En hiver, j’ai pilé sur un boyau et je me suis foulé une cheville. J’ai dû arrêter mes activités pour un mois. C’est tout », précise M. Allaire.

Trois mots résument sa façon de faire : regarder, analyser et agir. « Il faut toujours faire de son mieux », s’empresse-t-il d’ajouter.

À la retraite, il ne s’ennuiera pas.

« Au début, c’est certain que j’ai perdu certains repères. Mais, ça vient avec une certaine liberté. Ça va me donner plus de temps pour mes quatre filles. En ce qui a trait à mes loisirs, j’ai un bateau et une décapotable », de dire M. Allaire qui compte garder la forme en s’entraînant régulièrement.

De bons mots…

Ses confrères n’ont que de bons mots pour lui. « C’est un homme dévoué. Il a du cœur. C’est très rare que nous voyions un temps partiel faire 40 ans de service. C’est exceptionnel. Je ne suis pas certain que d’autres pourront faire aussi longtemps », affirme Christopher Grey, directeur de la Régie intermunicipale des incendies de Windsor.

M. Allaire a longtemps travaillé pour la caserne 31 à Windsor. Puis, au cours des dernières années de sa carrière, il s’est dirigé vers la caserne 32 à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Toute l’équipe a vraiment apprécié travailler avec lui. Des employés aussi dévoués que lui, j’en prendrais en grande quantité », souligne M. Grey.

À cause de la Covid, il ne pourra pas être fêté comme il se doit. « Mais ce n’est que partie remise », insiste à dire le directeur de la Régie.