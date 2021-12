Le Couvent Mont Saint-Patrice pourra installer un ascenseur

Richmond — Provenant des fonds discrétionnaires de plusieurs ministres ainsi que du programme Soutien à l’action bénévole de la circonscription de Richmond, une somme de 24 600 $ servira à l’installation d’un ascenseur au Couvent Mont Saint-Patrice de Richmond.

C’est le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, qui en a fait l’annonce dernièrement.

« L’ascenseur va permettre de rendre tout le bâtiment accessible à la population et contribuer à la sauvegarde de ce joyau patrimonial pour la communauté », souligne Benoit Saint-Pierre, Président du conseil d’administration du Couvent Mont Saint-Patrice de Richmond.

Depuis 2016, le conseil d’administration du Couvent Mont Saint-Patrice a procédé par étapes pour s’assurer que le Couvent demeure sécuritaire pour les locataires qui s’y trouvent.

Tout d’abord, la toiture de l’édifice principal a été remplacée et le système de chauffage modifié de façon à améliorer le confort et de réduire les coûts d’opération. Ensuite, l’installation de gicleurs et d’alarme incendie réalisés en partenariat avec le Centre d’art de Richmond, principal locataire, a permis de sécuriser les nombreux utilisateurs de l’imposant édifice.

La prochaine étape, une des plus cruciales pour l’avenir à long terme, est l’installation d’un ascenseur qui permettra l’accessibilité à tous les étages du Couvent.

C’est dans le cadre de la réalisation de ce projet d’ascenseur que l’aide financière versée par le député viendra soutenir les organismes communautaires, artistiques et culturels et locataires du Couvent et assurer l’avenir d’un bâtiment patrimonial d’exception.

« La réalisation de ce projet nécessite un investissement important. Je suis fier que notre gouvernement soutienne le Couvent Mont Saint-Patrice de Richmond dans ses démarches afin qu’il puisse poursuivre sa mission », insiste André Bachand, député de Richmond.

Le Couvent Mont Saint-Patrice, qui se dresse fièrement depuis bientôt 140 ans dans le paysage de Richmond, est un monument historique emblématique pour la grande région de Richmond.

L’organisme sans but lucratif qui a pour mission d’offrir des locaux à prix modique pour des organismes communautaires, artistiques et culturels qui desservent toute la communauté de la grande région de Richmond. De plus, le Couvent veille à assurer la pérennité des lieux.