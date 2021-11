Les sentiers de Noël à l’école secondaire de Bromptonville

Bromptonville - La dixième édition des sentiers de Noël se déroulera le samedi 4 décembre, de 13 h à 15 h 30, sur le terrain de l’école secondaire de Bromptonville.

Ce sont près de cinq cents personnes par année qui viennent marcher dans les sentiers pour y rencontrer des personnages haut en couleurs et entendre la musique du renommé Stage Band de l’école.

Les petits comme les grands enfants sont attendus pour vivre la féérie de Noël. L’activité est gratuite, mais une contribution volontaire serait appréciée.

L’activité se déroulera dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Et ceux qui viendront braver le froid pourront déguster une surprise sucrée et boire un bon chocolat chaud.

Cette année, les visiteurs seront invités à visiter un village d’antan, avec ses vendeurs ambulants, ses différents magasins et ses personnages colorés. Les gens pourront aussi rendre visite à une boulangerie, à un magasin général où y circulent les plus folles rumeurs et à un bureau de poste visionnaire.

Les Sentiers de Noël se déroulent sur les terrains de l’école secondaire de Bromptonville, au 125, rue du Frère-Théode, dans l’arrondissement de Brompton.

Les Sentiers de Noël comptent sur quelques commanditaires comme IGA Marché Forgues et le Comité de parents de l’École secondaire de Bromptonville.