Exposition internationale les Miracles eucharistiques dans le monde

Val-Saint-François - Tout juste avant son décès, à l’âge de 15 ans, le jeune italien Carlo Acutis a pu élaborer une grande exposition où les saints et leurs oeuvres sont mis en valeur. Les Miracles Eucharistiques dans le monde, présentée à travers la planète, s’arrêtera à Sherbrooke du 20 novembre au 5 décembre prochain dans l’ancienne maison générale des Petites Sœurs de la Sainte-Famille.

L’exposition relate les principaux miracles eucharistiques reconnus par l’Église au fil des siècles. Grâce à un vaste assortiment de photographies et de descriptions historiques, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les saints à travers le monde, mais aussi, sur ceux qui ont laissé leur marque au Québec. Puisque l’exposition aura lieu au début du temps de l’avent, un volet local est ajouté afin de présenter des crèches napolitaines conçues en Estrie.

« Carlo Acutis est décédé en 2006 des suites d’une leucémie. Son exemple de vie a été reconnu par le pape François qui l’a déclaré bienheureux le 10 octobre 2020. Cet adolescent, bien de son temps, était qualifié de génie de l’informatique et il a su utiliser le Web pour transmettre ses valeurs. Il est aujourd’hui un magnifique exemple de jeunesse engagée en Église et nous sommes heureux que son travail puisse être présenté à Sherbrooke », mentionne l’abbé Emmanuel Pothin, répondant pour la Mission Jeunesse de l’archidiocèse de Sherbrooke.

Les visiteurs sont attendus dans l’édifice du Mont-Sainte-Famille les fins de semaine du 20 et 21 novembre, 27 et 28 novembre ainsi que le 4 et 5 décembre de 10 h à 16 h. L’exposition de crèches sera présentée à partir du 27 novembre. L’exposition est offerte gratuitement grâce à l’initiative de la Mission Jeunesse de l’archidiocèse de Sherbrooke.