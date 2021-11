La Coop de Stoke retardée par la pandémie

Stoke (GA) – La réalisation de la Coop de Stoke a été sérieusement retardée par la présente pandémie. La construction du bâtiment est maintenant prévue pour le printemps 2022.

« Les deux dernières années n’ont pas été faciles pour la coopérative qui prévoit entre autres la construction d’un magasin général », avoue Diane Dandonneau, présidente du conseil d’administration.

La réalisation du projet est bien sûr conditionnelle au financement. « Desjardins nous a fait une offre. Nous devons en revanche amasser un total de 90 000 $ pour la mise de fonds », souligne Diane Dandonneau, présidente du conseil d’administration.

Pour ce faire, la Coop a décidé de vendre une partie du terrain et de réaliser une campagne de financement chez les membres.

Par ailleurs, la Coop organise un Marché de Noël, le 27 novembre, à la salle des Appalaches du Centre communautaire, toujours dans le but de financer le projet.

Depuis la pandémie, les coûts de construction ont augmenté de façon significative. « D’ailleurs, en 2021, ce n’était pas possible d’aller de l’avant avec le projet de construction à cause entre autres d’une pénurie de matériaux », soutient la présidente.

Le projet initial a été revu. « Au départ, le projet prévoyait l’aménagement d’installations pétrolières extrêmement coûteuses. Le marché de l’essence s’est effondré et les véhicules électriques prennent de plus en plus de place. Donc, les bailleurs de fonds sont moins intéressés à financer ce genre d’installations. Nous avons donc mis sur la glace cette partie du projet », raconte Mme Dandonneau.

En contrepartie, la Coop a signé une entente avec Hydro-Québec pour l’installation d’une borne de recharge rapide.

« Par ailleurs, dans le bâtiment qui devait au départ abriter uniquement le magasin général, nous avons modifié ça en quatre logements. Il y aura donc des logements résidentiels dans cette bâtisse », précise la présidente.

La Coop de Stoke, c’est en fait un regroupement de citoyens qui désirent implanter un immeuble de services central qui pourra bénéficier à toute la communauté.

Depuis quatre ans, la coopérative possède un terrain au 381, rue Principale, à Stoke. « Quelques travaux ont été réalisés, dont l’aménagement d’entrées charretières. C’était un champ avec une vieille grange. C’est le seul terrain disponible pour la réalisation d’un tel projet. », mentionne Mme Dandonneau.

Existant depuis 2013, la COOP compte 450 membres (plus de 500 parts). « Nous voulons un projet qui sera viable », termine la présidente.