Le maire de Richmond souhaite la création de plusieurs régies intermunicipales

N.D.L.R. Une erreur s’est malheureusement glissée dans ce texte la semaine dernière. Bien sûr, Bertrand Ménard est maire de Richmond et non de Windsor. Nos excuses aux personnes concernées.

Richmond (GA) — Réélu sans opposition, le maire de Richmond, Bertrand Ménard, souhaite, au cours du prochain mandat, implanter des régies afin de mettre en commun divers services en collaboration avec d’autres municipalités.

« Certains regroupements pourraient se faire avec le modèle des régies intermunicipales. Par exemple, tout le monde nous parle du développement du centre-ville de Richmond, mais nous sommes les seuls à y injecter de l’argent. Avec une régie, ce serait plus équitable », soutient M. Ménard.

« C’est le modèle que le gouvernement semble vouloir favoriser. Ce ne sont pas des fusions municipales, mais bien la mise en place de régies », précise le maire de Richmond

Selon lui, le concept de régie pourrait être applicable dans les secteurs des loisirs, des travaux publics et de la culture. « Ainsi, nous pourrions régler plusieurs problèmes. Chacun pourrait payer au prorata de sa population », explique M. Ménard.

Déjà, sous forme de régie, le Service de sécurité incendie de la région de Richmond (SSIRR) couvre les municipalités de Cleveland, de Melbourne, de Richmond et d’Ulverton. C’est ce modèle que l’on veut reproduire.

« C’est la survie de beaucoup de municipalités qui passe par cette façon de faire », affirme M. Ménard.

Logement

Le logement sera aussi au centre des préoccupations du maire de Richmond au cours des quatre prochaines années. « Nous voulons voir au logement des personnes de 55 ans et plus ainsi qu’aux résidences pour les jeunes familles », insiste M. Ménard.

Selon lui, dans ce sens, un développeur s’est manifesté. « Il va nous présenter sous peu les détails de son projet. Nous nous attendons à du concret au printemps 2022. Dans ce dossier, la pandémie nous a retardés. Selon les disponibilités des terrains, deux ou trois options s’offrent à nous », mentionne le maire de Richmond.

Le conseil municipal continuera de travailler sur la revitalisation du centre-ville de Richmond. « Nous parlons ici de l’amélioration des bâtiments, de la construction de nouveaux bâtiments et de l’achat de certaines bâtisses. À ce sujet, nous avons un plan. Tout ça est lien avec le projet de développement domiciliaire. Plus il y aura de gens, plus il y aura de commerces », résume M. Ménard.