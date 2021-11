Des pompiers d’un jour à l’usine d’Exo-s de Richmond

Richmond - Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, une activité SST a eu lieu à l’usine d’Exo-s de Richmond permettant aux employés d’apprendre la technique d’utilisation d’un extincteur à feu et de l’expérimenter en temps réel.

Dans un premier temps, les employés étaient divisés en petits groupes puis recevaient un contenu théorique, notamment sur les différents éléments chimiques et agents extincteurs. La suite de l’activité se déroulait à l’extérieur, alors que les employés revêtaient l’habit de pompier, le casque et devaient manier l’extincteur pour éteindre un feu de palettes.

L’activité s’est réalisée en toute sécurité, sous la supervision du Chef pompier à l’usine, Sylvain Durocher, qui s’est occupé de former et d’encadrer nos pompiers d’un jour. L’activité fut un franc succès d’après les commentaires recueillis. Les employés étaient tout sourire, mentionnant la chance de pouvoir réaliser cette activité une fois dans leur vie. Pour certains employés, ce fut l’occasion d’apprivoiser leur crainte du feu, pour d’autres une bonne dose d’adrénaline et de plaisir.

Chose certaine, les employés seront bien préparés advenant une situation d’urgence. Un gros merci aux collaborateurs Patrick Therriault, superviseur de maintenance, et Sylvain Durocher, chef d’équipe maintenance, qui ont rendu possible cette activité en contribuant à la planification et la coordination de l’activité.