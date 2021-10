Découvrir le monde et la région des Sources… une bouchée à la fois !

Val-des-Sources – La Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) se tient du 18 au 24 octobre prochains. Comme la région de l’Estrie est une importante terre d’accueil, cette semaine de sensibilisation est l’occasion idéale de mettre en valeur la diversité culturelle et la contribution des néo-Estriens installés partout en Estrie.

Nous vous lançons un défi !

Afin de favoriser les découvertes interculturelles, nous invitons les Estriennes et Estriens à « Découvrir le monde et la région… une bouchée à la fois » en cuisinant des repas aux saveurs internationales d’ici le 30 octobre. Pour vous inspirer, nous vous proposons un livre de recettes composé de huit recettes concoctées par huit cuisiniers de l’Estrie, aux origines diverses. En plus de leur recette, les cuisiniers y racontent également leur histoire de migration dans la région. Le livre de recettes, une réalisation des agentes du Réseau d’accueil estrien, est disponible dans la section « vivre » du site cantonsdelest.ca. Les participants au défi « Découvrir le monde et la région… une bouchée à la fois » sont invités à partager sur les réseaux sociaux une photo d’eux dégustant un repas aux saveurs internationales et courent la chance de remporter un panier cadeaux de produits d’ici et d’ailleurs ! Les détails du concours sont disponibles sur le site Internet cantonsdelest.ca.

Goûter la Colombie à Val-des-Sources

Dans la région des Sources, c’est la cuisine colombienne qui est à l’honneur grâce à la participation d’Arbolandia, table champêtre et service traiteur. Le 23 octobre prochain, vous êtes invités à venir découvrir la culture colombienne en vous rendant chez Arbolandia pour un dîner interculturel convivial. Vous aurez ainsi la chance de rencontrer Alba et Francisco et de goûter à leur délicieuse lechona. L’activité est offerte au coût de 5 $ et les personnes intéressées doivent réserver leur place en contactant Véronique Pelletier au 819 879-6661, poste 240 ou par courriel vpelletier@mrcdessources.com

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles

La SQRI est un événement public organisé par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration qui vise à mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et Québécois de toutes origines au développement du Québec ainsi qu’à encourager le dialogue et le rapprochement interculturel. Le thème de cette année est Notre Québec en commun.