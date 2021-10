Un succès de participation pour le concours « Gagne ton sac à dos de la rentrée »

Val-des-Sources(RL) — Le concours organisé par le service budgétaire populaire des Sources visant à faire tirer un sac à dos dans chacun des 10 établissements scolaires sur le territoire de la MRC a connu un bel engouement participatif. Ainsi, ce sont plus de 59 familles qui ont manifesté leur intérêt face aux tirages où 117 jeunes étaient finalement inscrits. En ne mentionnant toutefois que leurs prénoms, le comité organisateur nous dresse la liste des élèves ayant remporté le sac faisait l’objet du tirage dans leur école respective. À noter que les tirages ont eu lieu le vendredi 20 août dernier, dans les locaux de l’organisme communautaire situés au 599 du boulevard Simoneau à Val-des-Sources.

· Zachary, Masson

· Anaëve, Notre-Dame-de-L’Assomption

· Cloé, L’Escale

· Marthy, Hamelin

· Naomie, Notre-Dame-de-Lourdes

· Bryan, ADS

· Roxane, Centre d’éducation des adultes des Sommets

· Vincent, Christ-Roi

· Marshall, la Tourelle

· Danahée, la Passerelle

La remise des prix aux jeunes gagnants a été effectuée par la coordonnatrice du service budgétaire populaire des Sources, Mme Véronique Poirier. C’est donc avec enthousiasme que la direction mentionne que ce concours participatif et rassembleur pourrait être de retour pour une troisième édition l’an prochain. Pour obtenir plus de détails au sujet du concours ¨Gagne ton sac à dos de la rentrée¨ ou bien de ses gagnants, il est possible de communiquer avec les bureaux de l’organisme.

Rappelons que le service budgétaire populaire des Sources est un organisme communautaire ayant pour mission d’éduquer les consommateurs sur les différents aspects de la consommation et du crédit par l’assistance budgétaire et de l’information.